Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Reifenstecher in Koblenz unterwegs

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 21.02.2021 kam es zu einer Reihe von Sachbeschädigungen in der Johannesstraße. Der oder die Täter zerstachen dort insgesamt neun Reifen an sechs geparkten Fahrzeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der Telefonnummer 0261-1032911 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell