Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: PKW-Brand in der Laubach - Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, um 00:48 Uhr, wurde der Polizei ein Pkw-Brand in der Laubach gemeldet. Im Hof einer KfZ Werkstatt stand ein BMW in Flammen. Das Feuer sprang auf weitere Fahrzeuge und ein benachbartes Gebäude über. Anwohner konnten unverletzt aus dem Gebäude befreit werden. Der Sachschaden lässt sich momentan noch nicht abschätzen. Ebenso die Brandursache. Die Polizei bittet daher Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich telefonisch, 0261-1032690, oder per Mail an die Polizei zu wenden pikoblenz1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell