Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Spiegeldiebe am Porsche-Zentrum

KoblenzKoblenz (ots)

Am Sonntag; 22.11.2020, wurde der Polizei gegen 22.00 Uhr eine männliche Person gemeldet, die sich offensichtlich an Fahrzeugen auf dem Betriebsgelände in der Andernacher Straße zu schaffen machen würde. Bei Eintreffen von Polizei und Wachdienst hielt sich diese Person jedoch dort nicht mehr auf. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass an 10 Fahrzeugen die Spiegelgläser fehlten. Durch den Ausbau wurden die Spiegelverkleidungen zerkratzt. Laut Zeugenaussagen war diese Person wie folgt bekleidet: weiße Basecap, schwarze Nasenmaske, dunkler Anorak, graue Hose, Turnschuhe, trug einen Rucksack bei sich. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1032911.

