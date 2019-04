Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pkw auf dem Koblenzer Asterstein angesteckt

Koblenz (ots)

Am Sonntag, 28.04.2019, 09.00 Uhr, wurde der Polizei ein beschädigter Pkw auf dem Parkplatz vor der Goebensiedlung 3, gemeldet. Dort wurde in der vorangegangenen Nacht die hintere rechte Seitenscheibe eines schwarzen VW-Eos eingeschlagen. Anschließend wurde ein Stück Papier angezündet und auf die Rückbank geworfen. Durch das Feuer wurde der Innenraum stark in Mitleidenschaft gezogen, zu einem Vollbrand des Fahrzeuges kam es jedoch nicht. Es entstand ein Schaden von rund 10000 Euro. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer: 0261 103-2690.

