POL-PPKO: Mayen - Geldautomat gesprengt

Mayen (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zu heute, Mittwoch, 28.02.2018, kurz nach 02.00 Uhr, einen Geldautomaten neben einem Elektronikfachmarkt in der Hausener Straße in Mayen gesprengt.

Nach ersten Ermittlungen haben die Täter dazu Gas in den Automaten eingeleitet. Die Höhe des Gebäudeschadens liegt nach vorläufigen Schätzungen bei etwa 30.000 Euro.

Zeugen haben nach der Tat beobachtet, wie sich mindestens drei Täter mit einem dunklen Fahrzeug in Richtung Mayen, Ortsteil Hausen, entfernten.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Koblenz unter Tel. 0261/103-2690 oder an jede andere Polizeidienststelle.

