POL-PPWP: Mit gefälschten Kennzeichen unterwegs

Enkenbach-Alsenborn (ots) - Die Polizei stellte am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Rosenhofstraße einen Pkw fest, an dem Kennzeichenschilder mit gefälschten Plaketten befestigt waren.

Ein 23-Jähriger wird verdächtigt, die Zulassungsstempel und die sogenannte HU-Plakette gefälscht zu haben. Bei den Fälschungen handelte es sich um Farbkopien, die anstelle der echten Plaketten an den Kennzeichenschildern angebracht waren. Zudem waren die Kennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgegeben, an dem sie montiert waren. Die Kennzeichen und der Pkw-Schlüssel wurden von der Polizei sichergestellt. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

