POL-PPKO: Versuchter Fahrraddiebstahl vor den Augen der Polizei

Koblenz (ots) - Am frühen Dienstagmorgen standen zwei Polizisten vor der Wache der PI 1 am Moselring, als ein junger Mann sich am Dienstfahrrad zu schaffen machte. Auf Ansprache gab er unumwunden zu, das Fahrrad stehlen zu wollen. Der 22-jährige, der auch noch unter Alkoholeinfluss stand (1,6 Promille), wurde in Gewahrsam genommen und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

