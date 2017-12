Mastershausen (ots) - Am 25.12.2017, gegen 08.26 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass es in dem ehemaligen Schulgebäude in Mastershausen, welches jetzt als Wohnheim für Senioren dient, zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sei. Erste Ermittlungen am Brandort ergaben, dass sich vermutlich Essen in einer Pfanne auf der eingeschalteten Herdplatte entzündet hatten und es dadurch zu einer starken Rauchentwicklung im gesamten Gebäude kam. Aufgrund dessen wurden die 12 Bewohner der Anlage umgehend von den Rettungskräften evakuiert. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt, die Schadenshöhe wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Nach Lüftung der involvierten Wohneinheiten durch die Feuerwehr, konnten die Senioren wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Insgesamt waren ca. 90 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei im Einsatz.

