53577 Neustadt (Wied) (ots)

Am Samstag, den 23.10.2021 kam es gegen 12:35 Uhr zu einem ungewöhnlichen Vorfall auf der BAB 3, in Fahrtrichtung Frankfurt in Höhe des Wiedtals. Hierbei bremste ein Mercedes-Fahrer einen anderen PKW auf dem linken Fahrstreifen bis zum Stillstand aus, stieg aus und wollte dessen Fahrertür öffnen. Da diese verschlossen war, gelang das Vorhaben nicht und der Mercedesfahrer setzte seine Fahrt fort. Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei sodass der Fahrer gestoppt werden konnte. Der Geschädigte rief die Polizei nicht an, wird jedoch dringend gebeten, sich auf der hiesigen Dienststelle zu melden. Zudem werden Zeugen des Vorfalls gesucht, die Angaben zu dem Geschädigten machen können.

