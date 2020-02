Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall mit Sattelzug

BAB 48, Gemarkung Ransbach-Baumbach (ots)

Die Sperrung der BAB 48 zwischen Höhr-Grenzhausen und dem Autobahndreieck dauert weiterhin zur Bergung des Lkw und des Schüttgutes an. Der Fahrer des Lkw wurde nur leichtverletzt. Der Fahrer eines in Gegenrichtung fahrenden Mercedes G-Klasse, wurde durch ein durch die Windschutzscheibe schlagendes Trümmerteil schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Fahrer der G-Klasse verlor beim Aufprall des Trümmerteils die Kontrolle über seinen Pkw und stieß mit einem weiteren Pkw zusammen. Der Fahrer dieses Pkw Mini wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Die Bergung an der Unfallstelle dürfte noch mehrere Stunden andauern. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich der BAB 48 weiträumig zu umfahren.

