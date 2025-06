POL-PDKO: Einsatz des Tuningkontrollteams der PD Koblenz im Stadtgebiet Koblenz

Lahnstein (ots) - Am Montagabend, 02.06.2025, gegen 21:45 Uhr, meldeten mehrere Anrufer der Polizeiinspektion Lahnstein eine männliche Person, die in der Burgstraße mit einer Pistole in die Luft geschossen haben soll. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Mann bereits mit einem Taxi in unbekannte Richtung entfernt. Durch Zeugenhinweise konnte ein 32-jähriger Tatverdächtiger kurze Zeit später an seiner ...

