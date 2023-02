Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Lahnstein (ots)

Am 23.02.2023, im Tatzeitraum von 08:30 Uhr bis 11:20 Uhr, kam es in der Hochstraße in Lahnstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw. An diesem entstand Sachschaden. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise bitte an die PI Lahnstein unter der Telefonnummer 02621/913-0 oder per E-Mail an pilahnstein@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell