Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Schwarzer Motorroller in Bendorf gestohlen - Zeugenaufruf

Bendorf (ots)

Am 16.06.2022 in der Zeit zwischen 14:00 und 20:05 Uhr kam es zu einem Motorrollerdiebstahl in der Luisenstraße in Bendorf. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß abgestellter, schwarzer Roller der Marke Explorer mit grünem Versicherungskennzeichen durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei Bendorf in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell