POL-PDKO: Serie von Sachbeschädigungen durch zerstechen der Reifen. Zeugenaufruf

Plaidt (ots)

In der Nacht vom 23.12.2021 auf den 24.12.2021 wurde gegen 00.22 Uhr in der Ortslage Plaidt eine Sachbeschädigung durch Zerstechen der Reifen an einem Fahrzeug gemeldet. Wie sich im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme herausstellte, wurden nach ersten Ermittlungen an über 90 Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Die betroffenen Fahrzeuge standen in den folgenden Straßen in Plaidt: Im Remmerich, Goethestraße, Im Sonnenhof, Pommernstraße, Kretzer Straße, An der Pfaut, Sonnenland, Friedhofstraße, Pappelweg und Hinter der Mühle.

Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere Fahrzeuge angegangen wurden.

Zeugen wie auch Geschädigte hierzu werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach zu melden.

