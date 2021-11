Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nötigung im Straßenverkehr durch Traktorgespann

Brey (ots)

Gegen 13:00 Uhr am heutigen Tage kam es in der Ortslage Brey in der dort aktuell ausgewiesenen 30er Zone in Fahrtrichtung Süden (Spay) zu einem Überholvorgang durch ein landwirtschaftliches Gespann. Nach Zeugenangaben sind hierdurch weitere Fahrzeugführer in ihrer Fahrweise behindert, wenn nicht sogar genötigt worden. Die Polizei in Boppard bittet entsprechende Zeugen oder Geschädigte, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell