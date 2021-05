Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Lahnstein - Sachbeschädigung und Enkeltrick

Lahnstein (ots)

Sachbeschädigung auf Spielplatz

Am Samstag, den 08.05.2021, wurde der Polizei Lahnstein ein beschädigter junger Baum auf dem Spielplatz in Lahnstein, Im Lag, gemeldet. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der Baum mit dem noch dünnen Stamm komplett mutwillig durchgebrochen wurde. Ein dazugehöriger Baumhaltepfahl wurde ebenfalls aus dem Boden herausgerissen. Nach Zeugenangaben war der Baum am Vorabend noch nicht beschädigt, so dass davon ausgegangen werden kann, dass dieser im Verlauf der Freitagnacht beschädigt wurde. Die Polizei Lahnstein bittet um sachdienliche Hinweise.

Versuchter Enkeltrickbetrug in mehreren Fällen

Der Polizei Lahnstein wurden in den letzten Tagen insgesamt drei Versuche von sogenannten "Enkeltrick"- Betrugsfällen bekannt. Wie üblich wurde den Geschädigten vorgegaukelt, dass sich eine Enkelin (in zwei Fällen soll es sich um die Tochter gehandelt haben) in einer Notlage befände. Zu einer Geldforderung kam es nicht, da den Geschädigten diese Betrugsmasche bekannt war und das Gespräch unterbrochen wurde.

