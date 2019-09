Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf - Verkehrsunfallflucht im Mallendarer Bachtal/ Vallendar

Vallendar (ots)

Am Freitagabend gegen 18.20 Uhr kam es im Mallendarer Bachtal zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle. Eine 63-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Vallendar befuhr zu diesem Zeitpunkt die K84/ Mallendarer Bachtal, als ihr auf ihrer Fahrspur ein VW mit Münchener Kennzeichen entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste sie nach rechts auf einen hohen Bordstein ausweichen, wodurch Sachschaden an ihrem Fahrzeug entstand. Im Anschluss hielten beide Fahrzeuge an und der Fahrzeugführer des VW stieg auch aus, um mit der 63-jährigen über den Vorfall zu sprechen. Ohne Angaben seiner Personalien bzw. ohne jegliche Bemühungen einer Schadensregulierung fuhr der Mann wenige Momente später davon. Die Ermittlungen in Hinblick auf den männlichen Fahrer des VW dauern an.

