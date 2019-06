Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfall mit Leichtverletzten

Koblenz/B49 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten kam es am Donnerstag, 06.06.2019, gegen 16:50 Uhr auf der B49 in Fahrtrichtung Koblenz. Verursacht durch eine plötzlich eintretende körperliche Beeinträchtigung (vermutl. Kreislaufprobleme) fuhr der PKW-Führer auf gerader Strecke zunächst kurzzeitig auf den Grünstreifen. Aufgrund der im Anschluss durchgeführten, starken Gegenlenkbewegung nach links verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hieraufhin stieß er mit der Fahrzeugfront gegen die Mittelleitplanke. Durch den Aufprall drehte sich der Pkw zusätzlich um die eigene Achse und kam auf der rechten Fahrspur schließlich zum Stillstand. Der Pkw-Führer sowie dessen Beifahrer wurden mit Verdacht auf HWS-Trauma ins KH verbracht. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-913-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell