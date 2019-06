Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an PKW BMW

Bendorf/Rhein (ots)

Unbekannte Personen zerkratzten in der Nacht vom Mi.05.06.2019 zum Do.06.06.2019 die linke Fahrzeugseite eines grauen BMW 1er. Das Fahrzeug stand auf einem privaten Stellplatz in der Frankenstraße. Der entstandene Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Bendorf sucht Zeugen die Hinweise in der Sache machen können. Tel.: 02622 - 9402 0.

