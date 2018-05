POL-PDKO: Diebe schlagen im Hunsrück zu

Pfalzfeld / Leiningen (ots) - In der Nacht auf Donnerstag, 03.05.18, kam es in zwei Hunsrückgemeinden zu mehreren Einbruchdiebstählen. In Pfalzfeld wurden gleich 3 Wohnhäuser angegangen; davon blieb es in zwei Fällen lediglich beim Versuch. Möglicherweise hatte ein bellender Hund in einem Haus die Täter von einem Einbruch abgehalten. In einem Fall gelang es den Tätern ins Gebäude einzudringen und Wertgegenstände zu entwenden. Ebenfalls wurde in Leiningen in ein Wohnhaus eingebrochen. In allen Fällen hielten sich die Bewohner in ihren Häusern auf. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen den Taten. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen 03.00 Uhr und 05.00 Uhr eingegrenzt werden.

Die Polizeiinspektion Boppard bittet um Hinweise hinsichtlich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

