POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in der Didierstraße

Lahnstein (ots) - Am Mittwoch, dem 02.05.2018 zwischen 06:15 Uhr und 16:30 Uhr, wurde in der Didierstraße, in Höhe der Hausnummer 42, ein geparkter, silberfarbener Opel-Astra an der Fahrzeugfront erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lahnstein, Telefon 02621 - 9130 in Verbindung zu setzen.

