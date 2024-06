POL-PDMY: Erstmeldung - Verkehrsunfall

Polch, Herderstraße (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 24. auf 25.06.2024 einen Schlauchwagen mit ca. 50 m Gartenschlauch. Dieser befand sich in dem frei zugänglichen Garten eines Grundstücks. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.- EUR. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen ...

