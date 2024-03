Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ochtendung (ots)

Am 25.03.2024 kam es gegen 07:28 Uhr an der Einmündung Koblenzer Straße / Langenbergstraße in Ochtendung zu einem Verkehrsunfall Sachschaden. An dem Verkehrsunfall waren ein weißer Transporter und ein schwarzer Seat beteiligt.

Da der genaue Unfallhergang bislang nicht geklärt werden konnte, werden Zeugen des Unfallgeschehens gebeten, sich mit der Polizei Mayen in Verbindung zu setzen.

