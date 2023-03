Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mayen, St.-Veit-Straße (ots)

In der Zeit vom 04.03.2023, ca. 22:00 Uhr bis 05.03.2023, 13:30 Uhr, wurde an einem, am linken Fahrbahnrand parkenden, blauen PKW, VW-GOLF durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug der rechte Außenspiegel abgerissen. Das Fahrzeug des Geschädigten parkte in Höhe der Hausnummer 23. Nach dem Unfall flüchtete der Täter von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell