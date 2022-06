POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Schuld (ots) - In der Nacht vom 22.06.2022 auf den 23.06.2022 kam es in der Hauptstraße in Schuld zum Diebstahl eines Quads der Marke "can-am" in der Farbe rot. Das Fahrzeug stand vor dem Anwesen des Geschädigten verschlossen abgestellt und wurde durch bislang unbekannten Täter entwendet. Es ist nicht auszuschließen, dass der oder die Täter das Fahrzeug vor Ort auf einen Anhänger geladen und so abtransportiert haben. Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können, werden ...

