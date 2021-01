Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Sachschaden am Marktplatz in Polch

Polch (ots)

Am 21.01.2021 kam es im Zeitraum zwischen ca. 11:45 Uhr - 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen in Polch, Marktplatz Höhe Hausnummer 17. Ersten Angaben zufolge sollen sich weitere Personen vor Ort befunden haben, die den Verkehrsunfall gesehen haben könnten. Zeugen, die vor Ort waren und Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mayen in Verbindung zu setzen.

