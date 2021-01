Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl aus PKW

AdenauAdenau (ots)

Am Donnerstag, den 07.01.2020 gegen 14:00 Uhr, kam es in Adenau auf dem "Parkdeck Fabry" zu einem Diebstahl aus einem grauen Kleinwagen. Während der Geschädigte einen Parkschein zog, entwendeten Unbekannte ein hochwertiges Mobiltelefon aus dem unverschlossenen Fahrzeug. Hinweise zu verdächtigen Personen werden an die Polizeiinspektion Adenau, Tel.: 02691-9250, erbeten.

