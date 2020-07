Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Weiler (ots)

Am Donnerstag, 30.07.2020, um 12.03 Uhr kam es auf der L 97 zwischen den Ortschaften Weiler und Monreal zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde. Der 25-jähige niederländische Staatsbürger befuhr mit seinem Krad die kurvenreiche Gefällstrecke von Weiler in Fahrtrichtung Monreal. Nachdem er in einer leichten Rechtskurve einen vorausfahren PKW überholt hatte, überbremste er beim wieder einscheren, vermutlich in Unkenntnis über den weiteren Fahrbahnverlauf, sein Krad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Felswand. Der Fahrer des Krades wurde nach medizinscher Erstversorgung vor Ort mit schweren, allerdings nicht lebensbedrohlichen Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Krad entstand Sachschaden von ca. 6000 Euro.

