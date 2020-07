Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Pkw

Lonnig, Oberdorfstraße (ots)

In der Nacht von Sonntag, 19.07.2020, auf Montag, 20.07.2020, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten, schwarzen Pkw, BMW. Unbekannte Täter zerkratzten das Fahrzeug, zudem wurde an zwei Fahrzeugreifen die Luft herausgelassen. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern.

Zeugen mit Hinweisen möchten sich bitte an die Polizei Mayen wenden.

