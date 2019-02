Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Dienstagabend (26.02.2019), gegen 20:15 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Heerstraße/Im Schwertstal ein Verkehrsunfall, bei welchem zwei PKW frontal im Kreuzungsbereich kollidierten. Hiernach musste ein 54-jähriger Führer eines Opel nach notärztlicher Behandlung schwerverletzt in ein Bonner Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden Insassen des anderen am Unfall beteiligten, ebenso nicht mehr fahrbereiten, PKW Ford blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung 8000,- Euro.

