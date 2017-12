POL-PDMY: Wohnungseinbruchdiebstahl über die Feiertage

Bell (ots) - Am Abend des 25.12.2017 zwischen 20:12 - 20:21 Uhr kam es in der Ortslage Bell im Bereich "In den Forstwiesen" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Durch Aufhebeln der Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Hauses, gelangten der oder die bislang unbekannten Täter in das Innere und entwendeten dort Bargeld sowie Schmuck. Die Bewohner des Hauses waren zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zuhause.

Personen, welche auffällige Beobachtungen in dem oben genannten Zeitraum getätigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mayen unter 02651-8010 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell