Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Vermummte brechen in Wohnung ein

Diez (ots)

Eine Anwohnerin aus der Schillerstraße meldete der Polizeiinspektion Diez am Freitag, den 11. Juli, gegen 10 Uhr drei komplett schwarz vermummte Personen in ihrem Garten, die auf ihre Ansprache hin in Richtung Holzheim geflüchtet seien. Eine der Personen habe einen großen Sack getragen, in dem sich augenscheinlich etwas Schweres befunden habe. Trotz unmittelbarer Fahndung konnten die Personen nicht angetroffen werden. Um 13:50 Uhr meldete sich dann eine weitere Anwohnerin und teilte mit, dass bei ihr eingebrochen worden sei. Unbekannte hatten sich über die Terrassentür Zugang zum Haus verschafft und dort die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurde ein kleiner Waffentresor, den die Täter in einem tatorteigenen Spannbetttuch abtransportiert haben dürften. Im Tresor befand sich jedoch zum Zeitpunkt des Diebstahls glücklicherweise keine Waffe. Es kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei den Tätern um die von der ersten Zeugin gemeldeten Personen handelte. Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell