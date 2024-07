Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Neustadt (Westerwald) - Verfolgungsfahrt unter Alkoholeinwirkung

Neustadt(Westerwald) (ots)

Am Dienstag, 09.07.2024, gegen 01:25 Uhr, flüchtete ein unbeteiligter Pkw von einer Unfallstelle in der Gemarkung Neustadt durch Feld- und Waldwege, als dieser den Funkstreifenwagen erblickte. Die Verfolgung musste nach kurzer Zeit aufgrund der Straßen-/Wegeverhätnissen abgebrochen werden. Nach Zurückkehren an die Unfallstelle befand sich der flüchtige Pkw bereits wieder an der Unfallörtlichkeit und konnte aufgrund des abgelesenen Kennzeichens zweifelsfrei wiedererkannt werden. Der 19-jährige Fahrer aus der VG Bad Marienberg stand unter Alkoholeinwirkung. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt.

