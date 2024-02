POL-PDMT: Vermissetnsache

Katzenelnbogen (ots) - Am Donnerstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, kam es in der Einrichtsraße, in Höhe der dortigen Bäckerei, zu einem Verkehrsunfall. Dabei überquerte ein Fußgänger die Einrichstraße. Ein Pkw, der aus der Stiftstraße kam, übersah den Fußgänger und fuhr diesen an. Der Fußgänger landete auf der Motorhaube des Pkw und wurde glücklicherweise nur ...

mehr