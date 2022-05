Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht mit schwerverletzter Person

Hahn am See (ots)

Hahn am See - Ein 23jähriger aus der Verbandsgemeinde Westerburg befuhr die B255 vom Hahner Stock aus kommend in Fahrtrichtung Obersayn. Höhe einer Einfahrt eines geteerten Feldweges kam er mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten, einer Schranke und einem großen Stein. Dadurch entstand ein Totalschaden am Fahrzeug. Er konnte zunächst selbst noch den Notruf absetzen. Anschließend baute sein Gesundheitszustand ab, sodass er letztendlich mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. Nach seinen ersten Angaben habe ein BMW auf der Straße gestanden. Nähere Einzelheiten zu dem Fahrzeug sind nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizei Westerburg unter der 02663/9805-0

