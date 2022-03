POL-PDMT: Nachtrag zum Versuchten Raubdelikt in Bad Ems vom 03.03.2022

Hachenburg (ots) - Bereits am Samstag, den 05.03.2022 kam es in dem Zeitraum von 20:30 Uhr - 20:55 Uhr zu einem versuchten Einbruch in den Test-Container der "Corona Drive In Teststelle" in Hachenburg, Adolf-Kolping-Straße 11. Bislang unbekannte Täter manipulierten an der Zugangstür des Containers im Bereich des Türschlosses, und ließen davon ab, als der im Container befindliche Zeuge diese Manipulationsversuche ...

