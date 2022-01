Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Aull - Diebstahl aus Pkw -

65582 Aull (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich zwischen Samstagabend (ca. 18:30 Uhr) und Sonntagvormittag (ca. 10:30 Uhr) in Aull ereignete. Aus einem im Amselweg abgestellten schwarzen Pkw Seat Leon wurden in diesem Zeitraum diverse Gegenstände aus dem Innenraum entwendet. Hinweise per Telefon oder E-Mail bitte an die PI Diez.

