Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Kaub

Flucht in Bogel zu Ende

Kaub (ots)

Der Polizei in St. Goarshausen wurde am frühen Sonntagabend eine aktuelle Unfallflucht in Kaub gemeldet. Der Fahrer eines Fahrzeugs mit Frankfurter Kennzeichen streifte zwei am Straßenrand geparkte Autos. Ein Zeuge beobachtete dann, wie der Fahrer ausstieg, sich die beschädigten Autos ansah, wieder in sein Fahrzeug stieg und vom Unfallort in Fahrtrichtung St. Goarshausen flüchtete. Einem sofort beauftragten Funkwagen, welcher von Bogel in Richtung Rhein fuhr, kam der Unfallverursacher kurz nach Bogel entgegen. Das Auto wurde angehalten und ein passender Schaden an der rechten Fahrzeugseite festgestellt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur,

Polizeiinspektion St. Goarshausen



Telefon: 06771-9327-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell