Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch und Sachbeschädigung an Sportler- und Jugendclubheim

Arzbach (ots)

Im Zeitraum vom 09. auf den 10.10.20 wurde durch bisher unbekannte Täter das Sportler- und Jugendclubheim in Arzbach, am Sportplatz beschädigt und aufgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden aus dem Jugendclubheim zwei PC- Monitore entwendet. Der Schaden durch das Aufhebeln liegt um ein mehrfaches höher als der Wert des entwendeten Gutes. Hinweise hinsichtlich verdächtiger Wahrnehmungen werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Ems.

