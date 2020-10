Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht in Nastätten

Nastätten (ots)

In der Zeit zwischen dem 07.10.2020, ca. 21:00 Uhr und dem 08.10.2020, ca. 13:30 Uhr kam es in der Industriestraße in Nastätten zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeugs hat beim Rangieren die Begrenzungsmauer eines Privatgrundstücks beschädigt und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei St. Goarshausen unter 06771-93270 an.

