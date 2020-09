Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Laurenburg, B 417 - Zeugen gesucht -

Laurenburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (17.09.2020) wurde bei der Polizeiinspektion Diez folgende Straßenverkehrsgefährdung angezeigt:

Der Geschädigte befuhr zusammen mit seiner Frau im Pkw die B 417 von Kalkofen in Richtung Holzappel. Hinter ihm fuhren ein weiteres Familienmitglied und voran ein älteres Ehepaar, ebenfalls in Pkw's. Ab der Ortschaft Kalkofen machte ein hinterher fahrender VW Passat zunächst durch dichtes Auffahren und Betätigung der Lichthupe auf sich aufmerksam. In einer langgezogenen Kurve überholter der VW die zwei vor ihm fahrenden Fahrzeuge trotz Gegenverkehr und schnitt beim Einscheren den Geschädigten. Des weiteren soll hierbei auch ein beleidigender "Autofahrer-Gruß" gezeigt worden sein. Das erwähnte ältere Ehepaar, sowie ggf. auch weitere Zeugen dieses Sachverhaltes werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez telefonisch oder auch gerne per E-Mail zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432/6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell