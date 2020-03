Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Katzenelnbogen - Raubdelikt in Wohngemeinschaft

Katzenelnbogen (ots)

Am 29.03.2020 gegen 05:45 Uhr kam es zwischen dem 26-jährigen Beschuldigten und der 26-jährigen Geschädigten, welche in einer Wohngemeinschaft in Katzenelnbogen leben, zu einem Streit. Der Beschuldigte forderte von der Geschädigten die Herausgabe ihres Mobiltelefons, mit dem Ziel dieses zu veräußern. Da sich die Geschädigte weigerte, schlug der Beschuldigte ihr ins Gesicht und entriss ihr das Mobiltelefon. Hierbei wurde die Geschädigte leicht verletzt, sie flüchtete anschließend aus der Wohnung und verständigte die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten den Beschuldigten im Rahmen der angeordneten Wohnungsdurchsuchung antreffen und widerstandslos festnehmen. Da Hinweise bzgl. einer Alkoholisierung des Beschuldigten vorlagen, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach Durchführung der Vernehmung wurde der Beschuldigte am Nachmittag des Tattages aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

