Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gefährliches Überholmanöver

Miellen / Friedrichssegen (ots)

Am Morgen des 16.11.2019 kam es gegen 08:05 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung auf der Bundesstraße 260 zwischen Lahnstein und Fachbach, etwa Höhe Einmündung Friedrichssegen. Hierbei überholte der Fahrer eines weißen Pkw Audi A6 Kombi, der sich in Fahrtrichtung Lahnstein bewegt habe, einen silbernen PKW (Pick Up) mit Anhänger. Es sei zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs, sowie des überholten Fahrzeuges gekommen.

Zeugen, insbesondere der Fahrzeugführer des Pkw mit Anhänger, werden

gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems, Tel. 02603-9700, zu

melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell