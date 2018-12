POL-PDMT: Einbruch in Wohnhaus

Rehe (ots) - Am Donnerstag, 06.12.2018, zwischen 15:30 Uhr und 19:00 Uhr, brachen unbekannte Täter die Terrassentür eines Wohnhauses in der Bonhoefferstraße auf. Die Hauseigentümer waren zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend. Es wurde lediglich ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Die Polizei in Westerburg bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 02663 9805 0.

