POL-PDMT: Hachenburg - Täter brechen in Mietwohunung ein

Hachenburg (ots) - Im Verlauf des gestrigen Montags, in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 15.00 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in eine Mietwohnung in Hachenburg, Lindenstraße, ein. Hier betraten sie sämtlich Räume und durchwühlten diese. Der genaue Schaden kann noch nicht angegeben werden. Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell