POL-PDMT: Diebstahl eines Weihnachtsbaumes

Müschenbach (ots) - Durch bislang unbekannte Täter wurde ein Weihnachtsbaum in Müschenbach entwendet. Die unnötige Tat ereignete sich in der Zeit vom 18.12.17, 16:00 - 20.12.2017, 08:00 Uhr. Der noch im Netz eingewickelte Tannenbaum wurde aus dem Carport eines Privathauses in der Hofbergstraße entwendet. Die Polizei Hachenburg bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise über verdächtige Personen oder sonstige sachdienliche Wahrnehmungen während der oben angeführten Tatzeit. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg unter 02662-95580.

