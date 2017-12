POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Hachenburg (ots) - Am Freitag, 22.12.2017, gegen 13:15 Uhr, ereignete sich in Hachenburg, im Bereich des Rewe-Parkplatzes/Koblenzer Straße ein Verkehrsunfall mit Flucht. Demnach wollte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Transporter vom Parkplatz des Rewe-Marktes auf die Koblenzer Straße einbiegen und stieß hierbei gegen ein Stoppschild. An dem Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Den Ermittlungen zufolge soll es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen grauen Ford Transit, neueres Modell, mit den Teilkennzeichen: WW-W ??? handeln. Das Fahrzeug dürfte Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite aufweisen. Die Polizei Hachenburg bittet um sachdienliche Hinweise unter 02662-95580.

