POL-PDMT: Laterne beschädigt und weggefahren

Irmtraut (ots) - Wie heute erst bekannt wurde, hat vermutlich ein LKW am vergangenen Donnerstag, den 10.11.2017, im Zeitraum zwischen 08.00h und 11.00h in Höhe der Mainzer Landstraße 9 eine Straßenlaterne beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort, es entstand ein Sachschaden von ca. 2000EUR an der Straßenlaterne.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Westerburg unter der Telefonnummer 02663/98050.

