POL-PDMT: Einbruch in mehrere Bürogebäude

Hahn am See (ots) - In der Zeit vom 11.11.2017, 18.30 Uhr bis 13.11.2017, 07.50 Uhr, kam es in Hahn am See, Auf der Heide, zu zwei Einbrüchen. Der/die Täter hebelten bei einem Firmenobjekt eine Tür eines Bürocontainer sowie eine Außentür einer Lagerhalle auf und durchsuchten anschließend beide Objekte nach Wertgegenstände. In einem anderen Firmenobjekt wurde die Hintertür eines Büroholzhauses einer Holzausstellung aufgehebelt. Auch hier wurde das Objekt nach Wertgegenstände durchsucht. An beide Objekten entstand Sachschaden. Die Polizei Westerburg bittet um Hinweise unter der 02663/98050.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell