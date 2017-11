POL-PDMT: Verkehrsunfall, Postauslieferungsfahrzeug stürzt in Hang

Bad Ems (ots) - Am 13.11.2017, gegen 12.51 Uhr, befuhr eine Postzustellerin in Bad Ems den Ehrlichsweg bergwärts. In Höhe des Anwesens Nummer 15 verließ sie ihren Klein-Lkw. Aus bisher nicht geklärter Ursache rollte das Fahrzeug rückwärts, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in die Steilhanglage. Hier blieb das Fahrzeug an einem Baum hängen und konnte durch Mitarbeiter der freiwilligen Feuerwehr Bad Ems bis zur Bergung gesichert werden. So konnte ein Abrutschen in Wohnhäuser einer unterhalb der Unfallstelle verlaufenden Straße verhindert werden. Die Zustellerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Bergung dauerte bis 14.55 Uhr an.

